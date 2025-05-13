Smartphones

Samsung Galaxy Z Flip 7: Neues Display auf der Außenseite geplant

Samsung Galaxy Z Flip 5 Offen

Die Konkurrenz hat es schon vorgemacht, in diesem Jahr zieht Samsung mit dem Galaxy Z Flip 7 im Sommer nach: Das Display auf der Außenseite des Foldables wird zum größten Teil aus Display bestehen. Samsung hat das jetzt „bestätigt“.

Zwar noch nicht offiziell, aber Android Authority hat in One UI 8 ein Bild entdeckt, welches das Samsung Galaxy Z Flip 7 bereits zeigt. Und da sieht man, dass die komplette Außenseite, abgesehen von den zwei Kameras, aus Display besteht.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Leak

