Xiaomi rückt noch näher an das Apple iPhone heran

Xiaomi hat den Launch der neuen Flaggschiff-Reihe in den letzten Jahren immer weiter nach vorne verlegt. Wir müssen zwar immer das Frühjahr abwarten, doch in China kann man die neuen Highend-Modelle meistens Ende des Jahres kaufen.

Beim Xiaomi 16 (und Xiaomi 16 Pro und Xiaomi 16 Ultra) wird das nicht anders sein, genau genommen peilt das Unternehmen laut einer bekannten Quelle aus China sogar den September an. Damit würde man doch sehr nah an Apple heranrücken.

Anfang September zeigt Apple meistens die neuen iPhones und es würde mich nicht wundern, wenn das in den letzten Jahren der Plan von Xiaomi war, die ihr Event immer wieder ein paar Wochen früher abhielten. Aber es wirft eine Frage auf.

Xiaomi: Kommt der globale Launch?

Wir sind an einem Punkt angekommen, wo der Abstand zwischen dem Launch in China und Europa langsam viel zu groß wird. Falls die Xiaomi 16-Reihe wirklich im September startet, müsste Xiaomi langsam einen globalen Marktstart einplanen.

Beim Xiaomi 16-Lineup selbst gibt es wohl keine Überraschung, es bleibt bei einem ähnlichen Design, das Basismodell ist recht kompakt und es gibt den ganz neuen Snapdragon 8 Elite 2. Ein besonders dünnes Modell, wie es Samsung und Apple für 2025 geplant haben, deutet sich bei Xiaomi nicht an (dürfte aber sicher kommen).