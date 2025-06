Samsung in Panik: Falscher Fokus bei Smartphones

Die Galaxy S24-Reihe soll hinter den Erwartungen von Samsung liegen, wie auch die aktuellen Galaxy Z-Modelle zum Falten. Samsung verliert Marktanteile und die Innovationen kommen nicht mehr von Samsung, hier sind andere Marken vorne.

In einem Bericht von The Elec ist von internen Quellen bei Samsung zu hören, dass das Team einen falschen Fokus in diesem Jahr gelegt hat. Man bemüht sich zu sehr auf Kostensenkungen und Rentabilität und weniger auf die innovativen Funktionen.

Samsung plant ein rollbares Smartphone

Samsung hat es sich vor allem mit den Foldables gemütlich gemacht und das ist jetzt die Konsequenz. Wobei man vielleicht ein kleines Ass im Ärmel für 2025 hat, denn die Quelle berichtet von einem rollbaren Smartphone für den Massenmarkt.

Nach dem ersten „Fold“ könnte Samsung das erste „Roll“ zeigen, was zwar sicher kein Produkt für die Massen, aber mal wieder ein innovatives Gerät wäre. Komplett ausgerollt soll dieses neue Smartphone sogar ein Display mit über 12 Zoll besitzen.

Samsung darf den Anschluss nicht verlieren

Als Marktführer muss man nicht jedes Jahr die großen Sprünge machen, da sind Marken wie Samsung und Apple mittlerweile sehr gut darin. Neue Funktionen der Konkurrenz sind geplant, aber man kann diese etwas langsamer implementieren.

Allerdings muss man aufpassen, dass man den Anschluss nicht verliert und sich zu sehr in der Optimierung der Kosten verliert. Das Lineup für 2024 war jedenfalls unspektakulär bei Samsung, man ging auf Nummer sicher. Warten wir mal 2025 ab.

-->