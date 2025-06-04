Smartphones

Samsung kündigt ein „neues Kapitel“ für Ultra-Flaggschiffe an

Von
3 Kommentare

Samsung verkauft seit ein paar Jahren ein Ultra-Modell, bisher gibt es das jedoch nur bei der Galaxy S-Reihe. Heute hat man ein „neues Kapitel“ bestätigt, denn es wird wohl bald das nächste Ultra-Flaggschiff kommen – aber man kann das falten.

Der heute veröffentlichte Teaser deutet darauf hin, dass wir ein Samsung Galaxy Z Fold Ultra im Rahmen des kommenden Foldable-Lineups sehen werden. Die Frage ist nur, ob es das normale Fold ersetzt oder wir ein zweites Fold „darüber“ sehen.

Dieser Teaser dürfte auch bestätigen, was sich bisher angedeutet hat, das Event kommt schon bald, vermutlich direkt Anfang Juli. Leider nennt Samsung aber noch kein Datum und auch keine Details, man spricht nur von einem „Ultra-Erlebnis“.

  1. Tim 🪴
    sagt am

    Normalerweise würde ich mich darüber freuen, weil dann das normale Modell billiger wird, aber bei Samsung muss man davon ausgehen, dass es min. so viel wie im Vorjahr kostet und das Ultra dann 2.000€

  2. DeziByte 🏆
    sagt am

    So kann man dann besser die altbackene Dicke des Gerätes verkaufen. ;)

  3. Stefan K. 💎
    sagt am

    Wenn Ultra bedeutet, dass die Kamera deutlich aufgebohrt wird, dann fände ich das durchaus verlockend. Also quasi das Kamerasystem des S-Ultra in das Fold Ultra packen – wohl leider mit entsprechendem Preisaufschlag…

    Jedenfalls fehlt mir einzig ein adäquater optischer Zoom in meinem Fold, ansonsten vermisse ich nichts gegenüber einem normalen Smartphone (hatte vorher das Galaxy Note 20 Ultra <3)

