Samsung kündigt ein „neues Kapitel“ für Ultra-Flaggschiffe an

Samsung verkauft seit ein paar Jahren ein Ultra-Modell, bisher gibt es das jedoch nur bei der Galaxy S-Reihe. Heute hat man ein „neues Kapitel“ bestätigt, denn es wird wohl bald das nächste Ultra-Flaggschiff kommen – aber man kann das falten.

Der heute veröffentlichte Teaser deutet darauf hin, dass wir ein Samsung Galaxy Z Fold Ultra im Rahmen des kommenden Foldable-Lineups sehen werden. Die Frage ist nur, ob es das normale Fold ersetzt oder wir ein zweites Fold „darüber“ sehen.

Dieser Teaser dürfte auch bestätigen, was sich bisher angedeutet hat, das Event kommt schon bald, vermutlich direkt Anfang Juli. Leider nennt Samsung aber noch kein Datum und auch keine Details, man spricht nur von einem „Ultra-Erlebnis“.