Samsung legt Fokus noch stärker auf OLED TVs

Samsung ignorierte den OLED-Markt bei TVs viele Jahre, doch vor ein paar Jahren gab es dann nicht nur den Einstieg, mit QD-OLED-Panels brachte man direkt eine Technologie auf den Markt, die zu den besten gehört. Das will man hervorheben.

Bei Samsung Display hat man den QD-OLED-Panels ein neues Branding spendiert, bei dem ein großes und buntes Q (mit Fokus auf Blau) in den Fokus rückt. Dazu kommt der Schriftzug „belebt von Samsung Display“. So sieht das dann bald aus:

Dieses Branding möchte nicht nur Samsung selbst nutzen, durch eine stärkere Marke will Samsung vor allem auch Partnern helfen, welche die Panels einkaufen. Ziel ist, dass dieses Logo in Zukunft für „innovative“ OLED-Technologien steht.

Dieser Schritt ist natürlich kein Zufall, denn in den letzten Jahren hat sich bei OLED einiges getan und „normale“ Nutzer kennen die Unterschiede oft nicht, ihnen ist es also egal, ob das Panel von LG Display oder Samsung Display kommt. Mit einer starken Untermarke kann man bei Samsung also durchaus die Attraktivität steigern.

