Samsung One UI 6.1.1 kommt: Diese Smartphones und Tablets bekommen wohl das Update

Im Zuge der Ankündigung der neuen Foldable-Generation für das Jahr 2024 hat das südkoreanische Unternehmen Samsung auch offiziell das Punkt-Update 6.1.1 für die Benutzeroberfläche One UI angekündigt. One UI macht also noch eine kleine Pause, bevor im Laufe des Jahres die neue Hauptversion mit der Versionsnummer 7.0 erscheinen wird.

One UI 6.1.1 wird ein kleines KI-Update ein

Mit One UI 6.1 läutete Samsung die „KI-Ära“ ein, das große Android-Update mit KI-Funktionen wurde ab Ende März für zahlreiche Smartphones und Tablets veröffentlicht – mit großem Erfolg: One UI 6.1 ist das am häufigsten heruntergeladene Software-Update von Samsung.

One UI 6.1.1 will an diesen Erfolg anknüpfen, die KI-Funktionen namens Galaxy AI sollen erweitert und verfeinert werden. Auf der Galaxy Unpacked 2024 wurde die Funktion „Sketch to Image“, Portrait Studio und eine systemweite App-übergreifende Live Translate-Funktion gezeigt. Weitere Details werden noch offiziell bekannt gegeben.

Vorab ist jetzt aber schon eine vorläufige Liste der Smartphones und Tablets aufgetaucht, die One UI 6.1.1 erhalten werden. Wer die folgenden Geräte besitzt, kann sich also wohl freuen:

S22-/S23- und S24-Serie

Galaxy S23FE

Galaxy Z Fold4/Flip4

Galaxy Z Fold5/Flip5

Galaxy Tab S8 und Tab S9

Ich gehe davon aus, dass auch andere Smartphones und Tablets nach und nach One UI 6.1.1 erhalten werden, auch wenn viele Funktionen von Galaxy AI den oben genannten Geräten vorbehalten sind.

