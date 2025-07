Samsung One UI 8 kommt: Update auf Android 16 steht an

Samsung verteilt ab jetzt One UI 7 und somit Android 15. Man ist damit dieses Mal sehr spät dran, denn normalerweise gibt es die neue Android-Version meist Ende des Jahres. Dieses Mal wurde One UI allerdings stärker überarbeitet, so Samsung.

One UI 8 kommt wohl im Spätsommer

Einige stellen sich jetzt die Frage, ob das eine Ausnahme bleibt oder ob Samsung in Zukunft wieder langsamer bei Updates wird. Es wäre denkbar, dass das nur eine Ausnahme war, denn One UI 8 soll schon relativ bald kommen, so SamMobile.

Die neuen Foldables werden direkt mit Android 16 und One UI 8 ausgeliefert, so die Quelle. Falls sich Samsung treu bleibt, dann dürfte das Update auf Android 16 also im August final sein. Bei Google läuft die neue Version übrigens schon jetzt stabil.

Google peilt bei Android 16 den 3. Juni an, Samsung könnte dieses Mal also wieder vorne dabei sein. Android 15 ist bei Samsung jedenfalls abgeschlossen, denn es wird auch kein One UI 7.1 geben, der Fokus dürfte also jetzt auf Android 16 liegen.

