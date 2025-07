Android 15 ist da: Samsung Galaxy S23 bekommt One UI 7

Samsung hat mit dem Rollout von One UI 7 bei der Galaxy S23-Serie begonnen, es geht ab sofort im Heimatland (in Südkorea) los. In der Regel folgen andere Märkte aber sehr zeitnah, Android 15 sollte also auch bald in Deutschland verteilt werden.

Seit einigen Tagen gibt es das Update auf Android 15 bereits für die Galaxy S24-Reihe, bei Samsung hat man also nicht lange gewartet, um den Vorgänger ebenfalls zu versorgen. Wir melden uns, wenn das Update in Deutschland erstmals auftaucht.

Samsung ist bei One UI 7 bzw. Android 15 sehr spät dran, normalerweise kamen die großen Updates in den letzten Jahren noch vor Neujahr. Mittlerweile haben wir das zweite Quartal. Doch die Zeichen stehen gut, dass das nur eine Ausnahme war, da Samsung bereits an One UI 8 arbeitet und das Update wohl wieder schneller erscheint.

