Samsung plant One UI 7: Update auf Android 15 im Video

Samsung lässt sich mit Android 15 dieses Mal deutlich mehr Zeit, denn das große Update kommt erst 2025 in Form von One UI 7. Das überrascht, denn Samsung war in den letzten Jahren einer der schnellsten Hersteller bei den Android-Updates.

So aber nicht bei Android 15, denn das kommt erst mit der Galaxy S25-Reihe und die steht frühestens im Januar an. Und bis heute gibt es auch keine öffentliche Beta für One UI 7, was ebenfalls seltsam ist. Aber es gibt tatsächlich ein längeres Video.

Leider ist das Video weder auf Deutsch, noch auf Englisch, und die Translate-Funktion von YouTube ist hier eher bescheiden. Aber es reicht für einen ersten und schnellen Eindruck. So langsam wäre es Zeit, dass Samsung das Update ankündigt.

https://www.youtube.com/watch?v=LVSWtMXbCKE

