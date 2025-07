Samsung One UI 7: Schlechte Nachricht für das große Android-Update

Samsung hat in den letzten Jahren ordentlich Druck gemacht, wenn es um große Android-Updates ging und war oft einer der ersten Hersteller, der die neue Version global verteilte. Doch bei Android 15 sieht die Lage dieses Mal komplett anders aus.

Samsung One UI 7 wird erst 2025 verteilt

Wir haben in den letzten Wochen schon gemerkt, dass es Probleme mit One UI 7 gibt und die Beta kurz vor dem Release gestoppt wurde. Sie soll noch 2024 starten, aber One UI 7 und Android 15 kommen dann erst 2025 mit der Galaxy S25-Reihe.

Es ist noch unklar, warum das dieses Mal so lange dauert und wir wissen auch nicht, ob Samsung die Strategie womöglich allgemein geändert hat und das große Android-Update in Zukunft immer mit der neuen Galaxy S-Reihe einführen möchte.

Samsung-Nutzer müssen sich also noch bis Januar oder Februar gedulden, was jetzt nicht tragisch, aber dennoch schade ist. Ich hoffe, dass das eine Ausnahme bei Samsung bleibt und man in Zukunft wieder schneller bei Android-Updates ist.

https://www.youtube.com/watch?v=OD0-P1PPfbQ

