Samsung S95C OLED TV: Erste Preise für neue Generation mit bis zu 77 Zoll

Samsung wird in diesem Jahr wieder eine neue OLED TV-Generation auf den Markt bringen und nach einem Modell mit 55 Zoll und 65 Zoll steht beim Samsung S95C auch erstmals ein Modell mit 77 Zoll an. Man setzt erneut auf QD-OLED-Panels.

Bisher hat übrigens nur Samsung neue Smart TVs mit der zweiten Generation der Panels angekündigt, letztes Jahr war immerhin noch Sony dabei. Die haben bisher aber noch keine neuen TVs für 2023 angekündigt und werden das erst noch tun.

Samsung S95C mit 77 Zoll wird sehr teuer

Der neue Samsung S95C startet in den USA bei 2.199,99 Dollar für 55 Zoll, für 2.999,99 Dollar gibt es 65 Zoll und 77 Zoll bekommt man für 4.499,99 Dollar. Die zwei kleinen Modelle hat Samsung zu Start allerdings auch direkt noch reduziert.

Es sieht aber so aus, als ob das neue Panel mit 77 Zoll sehr teuer in der Produktion ist, denn die 65 Zoll starten genau genommen bei 1.799,99 Dollar und das ist mehr als doppelt so teuer. Mit Steuern und mit Blick auf den Euro-Kurs würde ich also von über 5.000 Euro in Deutschland ausgehen, vielleicht sogar 5.199,99 Euro.

Der Samsung S95B wurde Ende 2022 durchaus attraktiv (mit Blick auf den Preis) und damit rechne ich auch beim Samsung S95C. Doch ich befürchte, dass das nur für 55 und 65 Zoll gilt und die 77 Zoll deutlich teurer als bei LG (OLED) bleiben.

Samsung Deutschland hat bisher noch keine Preise für den S95C kommuniziert und die neue Generation ist auch noch nicht bei uns gelistet. Ich gehe aber davon aus, dass wir euch die offiziellen UVP-Preise schon sehr bald nachreichen können.

Kommentar: The Last of Us funktioniert auch sehr gut als Serie Achtung, dieser Beitrag enthält Spoiler zur aktuellen HBO-Serie und zum ersten Spiel von The Last of Us für die PlayStation (keine milden Spoiler). Als Sony bekannt gab, dass man mehr PlayStation-Marken auf die große Leinwand bringen möchte, da war ich…31. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->