Samsung spricht bald über die Zukunft der Smartphones

TM Roh, der die mobile Sparte bei Samsung leitet, hat zu einem Treffen am 23. Oktober geladen, an dem man intern über den Stand bei Samsung sprechen will. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunft der Smartphones, so etnews.

Der Chef der Samsung Mobile eXperience (MX) Division wird laut Quelle über den Stand der Foldables sprechen, die weniger stark als erwartet ankommen, es geht um die Galaxy AI und wie Samsung mit der Galaxy S25-Reihe erfolgreich sein kann.

Im Rahmen des Events ist durchaus mit Details zur Zukunft der Smartphones bei Samsung zu rechnen und vielleicht erfahren wir auch, warum One UI 7 mit Android 15 erst 2025 kommt. Mit diesem Schritt hat Samsung einige Nutzer enttäuscht.

Wir rechnen mit keiner großen Ankündigung, aber mit ein paar Details rund um die Strategie von Samsung und vielleicht auch mit einem Ausblick auf 2025. Sollte es da spannende Details von Samsung geben, dann werden wir darüber berichten.

