Samsung: Wichtiges August-Sicherheitsupdate an erste Geräte ausgeliefert

Das südkoreanische Unternehmen Samsung will auch im August das monatlich erscheinende Sicherheitsupdate für ihre Geräte bereitstellen. Besitzer eines Smartphones oder -Tablets sollten daher die Softwareaktualisierungssuche aufrufen und nachsehen, ob das August-Sicherheitsupdate bereits verfügbar ist.

So sollte das Sicherheitsupdate nämlich für die Samsung S22-Serie, die S23-Serie, die S24-Serie, das Galaxy Z Fold 4, das Galaxy Z Fold 5 sowie das Galaxy Z Flip 5 bereits in weiten Teilen verfügbar sein.

Wenn das August-Sicherheitsupdate auf eurem Gerät verfügbar ist, solltet ihr es sofort installieren: Denn laut Samsung wurden 49 Sicherheitslücken in verschiedenen Bereichen des Systems geschlossen, darunter auch eine kritische Sicherheitslücke mit der CVE-Nummer CVE-2024-32896.

Weitere Details und Informationen zum Update finden sich im Android-Sicherheitsbericht August und auf der Samsung Mobile Security-Website.


