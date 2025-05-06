Schlechte Zahlen: Audi will sich aus der Krise kämpfen

Mobilität

Audi A6 Etron Seite Header
Audi A6 e-tron als Konzept

Audi konnte im ersten Quartal 2025 deutlich mehr einnehmen als im Vorjahr, von 13,7 Milliarden Euro ging es auf 15,4 Milliarden Euro hoch. Doch viel blieb davon nicht übrig, denn man unterbot das schwache Vorjahresquartal sogar noch etwas.

Mit einem Gewinn von 630 Millionen Euro kann die VW-Marke nicht zufrieden sein, was aber auch der Fall ist. Audi-Chef Gernot Döllner betont, dass man bei Audi „die Transformation mit aller Kraft vorantreiben“ wird. Und es gibt ein positives Zeichen.

Elektroautos legen bei Audi deutlich zu

In den ersten drei Monaten gingen 383.401 Einheiten bei Audi an Kunden, davon waren immerhin 46.371 Einheiten vollelektrisch. Noch kein großer Anteil, aber eine Steigerung von 30 Prozent. Die neue Modelloffensive kommt laut Audi also an.

Man habe bei Audi in den ersten Monaten des Jahres 2025 „entscheidende Schritte für die Neuaufstellung (des) Unternehmens gemacht“ und will sich weiterhin aus der Krise kämpfen. Doch eine Baustelle bleibt bei Audi, denn China schwächelt.

Der größte Markt für die Premiummarke der Volkswagen Group läuft nicht mehr und es ging um weitere 7 Prozent nach unten. Hier muss also in Zukunft die neue Untermarke „AUDI“ zünden. Es bleibt aber weiterhin ein spannendes Jahr für Audi.

