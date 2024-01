Schnell-Lieferdienste verändern unser Einkaufsverhalten

Im Jahr 2023 haben bereits 16 Prozent der Internetnutzer in Deutschland einen Schnell-Lieferdienst genutzt, im Vergleich zu 10 Prozent im Jahr 2021.

Laut einer repräsentativen Befragung des Digitalverbands Bitkom unter 1.123 Internetnutzern ab 16 Jahren können sich 33 Prozent vorstellen, zukünftig solche Dienste zu nutzen. Besonders beliebt sind Schnell-Lieferdienste bei jüngeren Altersgruppen, wobei 26 Prozent der 16- bis 29-Jährigen und 22 Prozent der 30- bis 49-Jährigen sie bereits genutzt haben.

Die Zufriedenheit mit der Schnelligkeit der Schnelllieferdienste ist hoch und 59 Prozent der Nutzer geben an, diese Dienste wegen der Zeitersparnis zu nutzen. Die Lieferung nach Hause wird von 49 Prozent geschätzt, während 39 Prozent sie aus Neugierde ausprobiert haben.

Insgesamt sehen 43 Prozent der Internetnutzer in den Schnelllieferdiensten eine ernstzunehmende Konkurrenz für den traditionellen Lebensmittelhandel und 36 Prozent geben an, seltener in Geschäfte zu gehen. Diejenigen, die diese Dienste noch nicht genutzt haben, gehen häufig lieber in den Supermarkt vor Ort oder finden die Lieferkosten zu hoch.

