Sea of Stars: Kostenfreie Erweiterung ab sofort verfügbar
Anfang Mai berichteten wir über die kostenlose Erweiterung „Throes of the Watchmaker“ des kanadischen Entwicklerstudios Sabotage Studio für das RGP-Spiel Sea of Stars. Wie bereits im Vorfeld angekündigt, ist die Erweiterung nun auch offiziell für das Spiel verfügbar.
Besitzer der Plattform-Versionen PC, Nintendo Switch, Xbox One/Series S und X, PlayStation 4 und PlayStation 5 können sich auf eine rund achtstündige Story-Erweiterung freuen, die nach Angaben des Entwicklerstudios neue Gebiete, Musik, Dungeons, Gegner, Bosse und Rätsel enthält. Sobald eine Art Complete Edition im Handel erscheint, die das Hauptspiel und die Erweiterung enthält, werde ich mir das Spiel kaufen.
Wirklich schönes Spiel, hab es damals im GP gespielt.
Wem Sea of Start zusagt, sollte auch Chained Echoes probieren.
Wer auf rundenbasierte Rollenspiele in Pixel-Look steht, sollte hier definitiv zugreifen. Wer die durch und durch tolle Story erleben möchte, kann den Schwierigkeitsgrad mittels „Amulett der Erzählung“ auf „leicht“ stellen.