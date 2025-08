Sea of Stars: Kostenlose Story-Erweiterung erscheint noch im Mai

Die Veröffentlichung von Sea of Stars, einem Rollenspiel des kanadischen Entwicklerstudios Sabotage Studio, liegt zwar schon eine Weile zurück, doch das Spiel wird seitdem mit Updates versorgt und so auch mit einer Story-Erweiterung namens „Throes of the Watchmaker“, die Anfang 2024 angekündigt wurde. Nun wird angekündigt, dass die Erweiterung im Mai erscheint.

Neuer Content für das Spiel

Die Erweiterung enthält neue spielbare Klassen für die Spielcharaktere Valere und Zale, mit „Arty“ einen völlig neuen Spielcharakter und nach Angaben des Entwicklerstudios neue Gebiete, Musik, Dungeons, Gegner, Bosse und Rätsel. Die Spieldauer soll ca. 8 Stunden betragen. „Throes of the Watchmaker“ wird ab dem 20. Mai für alle Plattformen kostenlos zur Verfügung stehen.

