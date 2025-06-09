Seagate erweitert das Sortiment der Xbox Series-Speicherkarten

Ihr habt eine Xbox Series S oder X, habt in den letzten Tagen die Pressekonferenzen des Summer Game Fest und von Xbox Games Showcase angeschaut und fragt euch, wie viele der Spiele auf eure Konsole passen würden? Das Unternehmen Seagate hat mit der Expansion Card eine Lösung parat – 4 TB an Speicherplatz.

Mehr Speicher für mehr Games

Wie bekannt, setzt Microsoft bei der Xbox Series S oder der Xbox Series X auf ein „geschlossenes System“, wenn es darum geht, den internen Speicher zu erweitern. Das heißt, es gibt nur wenige Unternehmen, die eine Expansion Card mit zusätzlichem Speicherplatz anbieten. Dazu zählen Western Digital, die Ende letzten Jahres eine 2 TB-Erweiterungskarte vorgestellt haben, und Seagate, die jetzt eine 4 TB-Erweiterungskarte offiziell vorstellen.

Interessierte Käufer haben nun die Wahl zwischen einer 1 TB-, einer 2TB- und der neu vorgestellten 4 TB-Speicherkarte. Letztere unterstützt die „Xbox Velocity Architecture” und ist somit für die Nutzung der Xbox Series S oder Xbox Series X optimiert.

Die neue Speichererweiterungskarte mit 4 TB SSD-Speicher wird in den nächsten Wochen im Handel erhältlich sein. Die UVP beträgt 499,99 $, was meiner Meinung nach ein sehr hoher Preis ist. Ein Euro-Preis wurde bisher nicht genannt.

