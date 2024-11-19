Western Digital stellt neue SSD-Speicherkarte für die Xbox vor

Western Digital, der US-amerikanische Hersteller von Festplatten und Speicherprodukten mit Hauptsitz in San José, hatte Mitte August eine 8 TB SSD-Option für die PlayStation 5-Plattformen angekündigt, die das Angebot der Modellreihe erweitert. Nun kündigt das Unternehmen auch eine neue SSD-Speicherkarte für die neuen Xbox-Konsolen an.

Mehr Speicher für eure Xbox

In der Kategorie mit der Bezeichnung WD_BLACK C50 wurden bisher die Optionen 512 GB und 1 TB angeboten. Ab sofort gibt es die Möglichkeit, den internen Speicher der Xbox S- und X-Serie mit 2 TB SSD-Speicher zu erweitern. Im Gegensatz zur Einbaulösung bei der PlayStation 5 wird der SSD-Speicher als Erweiterungskarte auf der Rückseite der Konsolen eingesteckt und fungiert dann als Speichererweiterung.

Die neue Speichererweiterungskarte mit 2 TB SSD-Speicher ist ab sofort im Handel erhältlich. Verschiedene Händler wie Amazon führen das Produkt bereits in ihrem Sortiment, der Preis liegt derzeit bei knapp 277 Euro.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.