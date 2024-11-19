Western Digital stellt neue SSD-Speicherkarte für die Xbox vor
Western Digital, der US-amerikanische Hersteller von Festplatten und Speicherprodukten mit Hauptsitz in San José, hatte Mitte August eine 8 TB SSD-Option für die PlayStation 5-Plattformen angekündigt, die das Angebot der Modellreihe erweitert. Nun kündigt das Unternehmen auch eine neue SSD-Speicherkarte für die neuen Xbox-Konsolen an.
Mehr Speicher für eure Xbox
In der Kategorie mit der Bezeichnung WD_BLACK C50 wurden bisher die Optionen 512 GB und 1 TB angeboten. Ab sofort gibt es die Möglichkeit, den internen Speicher der Xbox S- und X-Serie mit 2 TB SSD-Speicher zu erweitern. Im Gegensatz zur Einbaulösung bei der PlayStation 5 wird der SSD-Speicher als Erweiterungskarte auf der Rückseite der Konsolen eingesteckt und fungiert dann als Speichererweiterung.
Die neue Speichererweiterungskarte mit 2 TB SSD-Speicher ist ab sofort im Handel erhältlich. Verschiedene Händler wie Amazon führen das Produkt bereits in ihrem Sortiment, der Preis liegt derzeit bei knapp 277 Euro.
Wie viele Blöcke hat die Memorycard?