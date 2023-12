SEGA kündigt eine „neue Ära“ für diese Woche an

Die „The Game Awards 2023“ stehen an und der morgige Trailer für GTA 6 wird eine ganze Reihe an Ankündigungen diese Woche einleiten. Im Rahmen des Events wird es einige Neuheiten zu sehen geben und SEGA ist mit einer solchen vor Ort.

Viele Details gibt es noch nicht, aber in einer Einladung an Influencer spricht man von einer „neuen Ära“ und einer „neuen Energie“. Bisher ist vollkommen unklar, was SEGA am 7. Dezember zeigen wird, sehen wir erstmals das neue „Super Game“?

Da bin ich ehrlich gesagt etwas skeptisch, denn das soll erst 2026 kommen und dafür wäre es noch viel zu früh. Hat es mit Sonic zu tun? Kommt ein neuer 3D-Teil der Reihe, den man für 2024 bestätigt? Der Hinweis mit „Energie“ spricht dafür.

