Signal Messenger erleichtert Chat-Verwaltung

Signal, eine Messenger-App mit starkem Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre, hat neue Funktionen eingeführt, die den Nutzern eine bessere Übersicht und schnellere Nutzung bieten sollen.

Die wohl wichtigste Neuerung betrifft die Android-App, in der nun Chat-Ordner zur Verfügung stehen. Diese Funktion ermöglicht es den Nutzern, ihre Chats nach Kategorien wie „Freunde“, „Familie“ oder „Arbeit“ zu organisieren und so die Chatliste übersichtlicher zu gestalten.

ie Nutzer können die Chat-Ordner in den Einstellungen selbst aktivieren und Signal plant, diese Funktion auch für iOS und die Desktop-Version anzubieten.

Auch für iOS gibt es eine nützliche Neuerung: Eine neue Filterfunktion hilft, ungelesene Nachrichten schneller zu finden. Nutzer können sich ungelesene Nachrichten anzeigen lassen, indem sie einfach die Chatliste nach unten ziehen. Diese Filterfunktion, die bisher nur für Android verfügbar war, wird in Kürze auch auf die Desktop-Version ausgeweitet.

Darüber hinaus wurde die Desktop-App Signal beschleunigt. Durch eine optimierte Startzeit und kleinere Dateigrößen sollen die Performance und die Ladezeiten der App deutlich verbessert werden. Auch das Speichern von Dateien und Medien funktioniert nun schneller und reibungsloser.

Der freie Messenger Signal wird von der gemeinnützigen Signal-Foundation entwickelt. Der Quellcode von Signal ist öffentlich zugänglich und kann von jedem Interessierten eingesehen und überprüft werden.

https://apps.apple.com/de/app/signal-sicherer-messenger/id874139669

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.thoughtcrime.securesms&hl=de&gl=US


