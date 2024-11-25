Dienste

Signal präsentiert aufgefrischtes Logo

Signal

Signal, eine Messenger-App mit starkem Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre, hat sein Logo etwas aufgefrischt.

Signal hat das Logo leicht überarbeitet und mit einem kräftigeren Blau aufgefrischt. Neben dem dunkleren Blauton wurde auch die Spitze der Sprechblase angepasst und runder gestaltet. Das neue Logo wird ab sofort in allen Apps (Android, iOS, Desktop) sowie im Web verwendet.

Zuletzt wurde das Signal-Logo im Jahr 2020 überarbeitet. Eine Übersicht über die Veränderungen des Signal-Logos im Laufe der Jahre seht ihr hier:

Signal Logo Alt Und Neu

Weitere Informationen und das neue Logo zum Download findet ihr online

Der freie Messenger Signal wird von der gemeinnützigen Signal-Foundation entwickelt. Der Quellcode von Signal ist öffentlich zugänglich und kann von jedem Interessierten eingesehen und überprüft werden.

https://apps.apple.com/de/app/signal-sicherer-messenger/id874139669

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.thoughtcrime.securesms&hl=de&gl=US


  1. Kurt 🔅
    sagt am

    bin mal gespannt ob sie es in 4-6 Jahren richtig blau machen..

    Antworten
  2. max 🔱
    sagt am

    Sieht echt gut aus. Finde ich sogar besser als das helle blau damals.

    Antworten
  3. Philipp 🔆
    sagt am

    Puh, zum Glück hier die News gelesen. Hätte die App sonst bestimmt nicht wieder erkannt und Tage lang danach gesucht.

    Antworten
    1. Matze50 🌀
      sagt am zu Philipp ⇡

      DER ist auch gut 😅

      Antworten
  4. Matze50 🌀
    sagt am

    🔨😁

    Antworten
  5. Mats 🍀
    sagt am

    Würde mich jetzt mal interessieren, was man für diese maginalen Änderungen bezahlt hat.

    Antworten
    1. Newt 🎖
      sagt am zu Mats ⇡

      Kann mir gut vorstellen, dass die es selber designed haben.

      Antworten

