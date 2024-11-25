Signal präsentiert aufgefrischtes Logo
Signal, eine Messenger-App mit starkem Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre, hat sein Logo etwas aufgefrischt.
Signal hat das Logo leicht überarbeitet und mit einem kräftigeren Blau aufgefrischt. Neben dem dunkleren Blauton wurde auch die Spitze der Sprechblase angepasst und runder gestaltet. Das neue Logo wird ab sofort in allen Apps (Android, iOS, Desktop) sowie im Web verwendet.
Zuletzt wurde das Signal-Logo im Jahr 2020 überarbeitet. Eine Übersicht über die Veränderungen des Signal-Logos im Laufe der Jahre seht ihr hier:
Weitere Informationen und das neue Logo zum Download findet ihr online.
Der freie Messenger Signal wird von der gemeinnützigen Signal-Foundation entwickelt. Der Quellcode von Signal ist öffentlich zugänglich und kann von jedem Interessierten eingesehen und überprüft werden.
https://apps.apple.com/de/app/signal-sicherer-messenger/id874139669
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.thoughtcrime.securesms&hl=de&gl=US
bin mal gespannt ob sie es in 4-6 Jahren richtig blau machen..
Sieht echt gut aus. Finde ich sogar besser als das helle blau damals.
Puh, zum Glück hier die News gelesen. Hätte die App sonst bestimmt nicht wieder erkannt und Tage lang danach gesucht.
DER ist auch gut 😅
🔨😁
Würde mich jetzt mal interessieren, was man für diese maginalen Änderungen bezahlt hat.
Kann mir gut vorstellen, dass die es selber designed haben.