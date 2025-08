Signify stellt WiZ HDMI-Sync-Box für smarte TV-Beleuchtung vor

Signify hat eine neue HDMI Sync Box für das intelligente Beleuchtungssystem WiZ vorgestellt. Die Box ermöglicht die Synchronisation von Lichteffekten mit dem TV-Bild, indem sie das HDMI-Signal direkt von der Videoquelle analysiert.

In Verbindung mit einem mitgelieferten dreiseitigen Lightstrip, der an der Rückseite des Fernsehers angebracht wird, kann das Umgebungslicht an den Bildinhalt angepasst werden. Die Box unterstützt Videoformate bis 4K bei 60 Hz und ist kompatibel zu HDR10+ und Dolby Vision.

Die Einrichtung erfolgt über die WiZ App, eine zusätzliche Kamera oder aufwändige Kalibrierung ist nicht erforderlich. Nutzer können zwischen verschiedenen Synchronisationsmodi wählen und Lichtintensität, Farbtemperatur sowie Farbsättigung individuell einstellen.

Die Steuerung der Beleuchtung kann über die App, Sprachassistenten oder eine Fernbedienung erfolgen. Die WiZ HDMI-Sync-Box ist mit allen WiZ-Leuchten kompatibel, die über WLAN verbunden sind, sofern sie im selben Netzwerk betrieben werden.

Weitere Produkte für individuelle Lichtstimmung

Neben der HDMI Sync Box bringt Signify auch neue Leuchten auf den Markt, darunter die WiZ Gradient Light Bars und das Gradient Floor Light. Beide Produkte können mit der Sync-Box gekoppelt werden und bieten mehrfarbige Lichteffekte, die sich dynamisch an TV-Inhalte oder Musik anpassen.

Die Light Bars sind flexibel montierbar und eignen sich für verschiedene Positionierungen rund um den Fernseher. Das Gradient Floor Light bietet durch seinen breiten Abstrahlwinkel so genannte Wall-Washer-Effekte zur flächigen Beleuchtung.

Alle neuen Produkte sind Matter-kompatibel, was eine Steuerung über gängige Smart-Home-Systeme wie Google Home, Alexa und Apple HomeKit ermöglicht. Die voreingestellten Beleuchtungsmodi bieten verschiedene Stimmungen wie Party, Kaminfeuer oder Ozean, die bei Bedarf über die App abgerufen werden können.

Die Produkte sind ab Mai 2025 weltweit erhältlich, und das sind die Preise:

WiZ HDMI-Sync-Box mit TV-Hintergrundbeleuchtung für TVs von 55 bis 65 Zoll

UVP: 89,99 Euro/90,00 CHF

WiZ HDMI-Sync-Box mit TV-Hintergrundbeleuchtung für TVs von 75 bis 85 Zoll

UVP: 109,99 Euro/110,00 CHF

WiZ Gradient Light Bars

UVP: 59,99 Euro/60,00 CHF

WiZ Gradient Floor Light

UVP: 89,99 Euro/90,00 CHF

