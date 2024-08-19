Silent Hill 2 Remake: Stimmungsvoller Story-Trailer veröffentlicht

Der zweite Teil der Silent Hill-Reihe, ein von Konami entwickeltes „Survival-Horror“-Spiel, das ursprünglich im September 2001 für die PlayStation 2 veröffentlicht wurde, gilt bis heute als eines der besten Spiele aller Zeiten und als Referenztitel für nachfolgende Horrorspiele. Im Oktober 2022 kündigte Konami in Zusammenarbeit mit dem polnischen Entwicklerstudio Bloober Team ein Remake an.

Ein stimmungsvoller Story-Trailer wurde nun veröffentlicht und zeigt Einblicke in die Story und etwas Gameplay. Ich freue mich übrigens sehr darauf, wieder in die Welt von Silent Hill einzutauchen. Der PS2-Teil war damals ein echtes Erlebnis für mich.

Silent Hill 2 Remake erscheint am 8. Oktober exklusiv für PlayStation 5 und PC. Zu einem späteren Zeitpunkt ist auch eine Version für andere Plattformen geplant.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.