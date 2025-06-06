Silent Hill f: Neuer Trailer und Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben

Im März hatten wir über das Spiel Silent Hill f, das den Wiederaufschwung der Franchise-Reihe anstrebt, berichtet. Ich ging davon aus, dass es Anfang 2026 erscheinen würde, aber nun zeigt sich, dass ich mich geirrt habe.

Das Entwicklerstudio NeoBards Entertainment und der Publisher Konami haben nun nämlich das offizielle Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben: Es erscheint am 25. September. Zugleich wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der neue Einblicke in das Spiel zeigt.

Silent Hill F ist dem Genre des psychologischen Horrors zugeordnet und enthält laut Konami Darstellungen von Geschlechterdiskriminierung, Kindesmissbrauch, Mobbing, drogeninduzierten Halluzinationen, Folter und grafischer Gewalt. Das Spiel ist also nicht für jede Person geeignet.