Silten Hill 2: Remake jetzt für PS5 und PC erhältlich

Ich hätte nicht gedacht, dass 2024 doch noch ein so gutes Jahr für Spiele wird, aber sowas ist am Ende auch immer subjektiv. Meinen Geschmack treffen viele Veröffentlichungen, wie das neue Remake zu Silent Hill 2, was ab heute startet.

Zum einen sprechen mich düstere Horror-Singleplayerspiele an, aber ich habe das damals hochgelobte Original nie gespielt und freue mich daher auf den ersten Durchlauf auf der PS5. Parallel dazu gibt es das Spiel allerdings auch für den PC.

Bei der Ankündigung des Remakes gab es viel Kritik, aber die Reviews waren bisher alle positiv und bei Metacritic gibt es 87 von 100 Punkten. Bei Amazon gibt es die physische Version bereits 5 Euro günstiger, als die digitale Version in den Stores.

Ich habe das Spiel schon ein paar Tage, aber kann noch keinen guten Eindruck zu Silent Hill 2 liefern, bisher trifft es meinen Geschmack. Die Story soll ja aber die große Stärke des Spiels sein und für ein Fazit möchte ich es daher erst beenden.

