PlayStation 6: Sony geht den nächsten Schritt

Wir haben vor ein paar Wochen das erste Mal über die Entwicklung der PlayStation 6 bei Sony gehört und erfahren, dass man eine neue Generation plant, die seit 2022 entwickelt wird und AMD wieder Partner ist. Details gibt es jedoch noch nicht viele.

Es steht lediglich im Raum, dass Sony zwei Chips für zwei Geräte bei AMD bestellt hat und seit dem wird spekuliert, dass einer für einen möglichen Handheld ist. Es wäre aber denkbar, dass wir schon bald mehr Gerüchte zur PlayStation 6 sehen.

PlayStation 6: Sony zeigt Konzept der Konsole

Laut Anton Logvinov, der damals die PC-Strategie von Sony korrekt vorhersagte, hatte Sony einen ersten Prototyp bzw. ein erstes Konzept der PlayStation 6 bei der Tokyo Games Show dabei. Man zeigte einigen Partnern also schon eine Preview.

Die Auswahl der Partner ist angeblich noch extrem klein und ich würde nur bedingt mit zuverlässigen Leaks zu diesem Zeitpunkt rechnen, immerhin soll die PS6 erst gegen 2027 oder 2028 kommen und der Fokus liegt jetzt auf der PlayStation 5 Pro.

PlayStation 6: Was hat Sony für die PS6 geplant?

Doch obwohl der Release noch in weiter Ferne liegt, so muss man in der heutigen Zeit natürlich schon sehr früh schauen, dass man Partner für den Marktstart einer Konsole gewinnt, immerhin dauert die Entwicklung von neuen Spielen immer länger.

Ich bin auf das Konzept für die PS6 gespannt, denn mehr Power alleine wird wohl kaum reichen, da merkt man schon jetzt bei der PS5 Pro, dass eine Grenze für viele Spieler erreicht ist. Sony benötigt für die neue Generation ein Highlight, mit dem man Spieler anlockt. Ein passender Handheld könnte da womöglich funktionieren.

Wir sehen gerade bei der PlayStation Portal, dass diese gut ankommt, und mich würde es nicht wundern, wenn Sony das bei der nächsten PlayStation ausbaut.

