sim24: 80 GB Daten mit 100 MBit/s in der Aktion

Sim24 bietet ab sofort spezielle Aktionstarife mit 5G an, die deutlich mehr Datenvolumen bieten.

Kunden, die sich für eine Allnet-Flat mit 30 GB oder 80 GB Datenvolumen pro Monat entscheiden, erhalten jetzt ohne Aufpreis die doppelte Download-Geschwindigkeit. Statt der bisherigen Maximalgeschwindigkeit von 50 Mbit/s stehen nun bis zu 100 Mbit/s zur Verfügung.

Das Angebot gilt für die Allnet-Flat 20 + 10 GB für 9,99 Euro statt 19,99 Euro im Monat sowie für die Allnet-Flat 50 + 30 GB für 19,99 Euro statt 29,99 Euro im Monat. Die Tarife sind alle im 1&1-Netz angesiedelt.

Neben der höheren Geschwindigkeit profitieren Kunden von sim24 von reduzierten Bereitstellungsentgelten. Bei Verträgen mit Laufzeit entfällt das Entgelt komplett, bei Verträgen ohne Laufzeit beträgt das einmalige Entgelt nur 9,99 Euro statt der üblichen 19,99 Euro.

Die Aktionstarife von sim24 beinhalten neben dem Datenvolumen auch eine Flatrate für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Die Allnet-Flat 20 + 10 GB ist bis 30. August 2024 buchbar, die Allnet-Flat 50 + 30 GB bis 3. September 2024.

Zum sim24-Angebot

