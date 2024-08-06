sim24 verdoppelt Downloadgeschwindigkeit

Sim24 bietet derzeit einen „Turbo-Boost“ für seine aktuellen 5G-Aktionstarife an. Kunden, die sich für die Allnet-Flat 50 GB oder den Tarif Unlimited entscheiden, profitieren von einer verdoppelten Download-Geschwindigkeit von bis zu 100 MBit/s im Vergleich zu den bisherigen 50 MBit/s. Auch die Upload-Geschwindigkeit wurde von 32 MBit/s auf bis zu 50 MBit/s erhöht.

Das Angebot umfasst die Allnet-Flat 50 GB für 14,99 Euro statt regulär 29,99 Euro monatlich sowie den Tarif Unlimited ohne Datenvolumenbegrenzung für 29,99 Euro statt 59,99 Euro monatlich. Außerdem wird der einmalige Bereitstellungspreis bei Verträgen mit Laufzeit auf 0 Euro reduziert, bei Verträgen ohne Laufzeit beträgt er 9,99 Euro statt 19,99 Euro.

Beide Tarife, die Allnet-Flat 50 GB und der Unlimited-Tarif, beinhalten eine Telefon- und SMS-Flatrate sowie EU-Roaming. Die Allnet-Flat 50 GB ist bis zum 9. August 2024 um 11 Uhr erhältlich, der Unlimited-Tarif nur für einen „begrenzten Zeitraum“.

