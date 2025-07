SIMon mobile: Aktuelle Gutschein-Aktionen

SIMon mobile hat seine Gutscheinaktion überarbeitet und bietet nun zwei neue Rabattstufen anstelle des bisherigen 10 % Rabattes auf die Grundgebühr an. Mit dem Gutscheincode SIM20 erhalten Neukundinnen und -kunden in den ersten drei Monaten 20 Prozent Rabatt auf das monatliche Grundentgelt, was den bisherigen Rabatt von 10 Prozent für sechs Monate ersetzt. Ein weiterer Gutscheincode, DATEN5, bietet im ersten Jahr monatlich 5 GB zusätzliches Datenvolumen. Ab dem 13. Monat reduziert sich das Zusatzvolumen um 5 GB pro Monat.

Die neuen Tarife mit dem Code DATEN5 bieten verschiedene Optionen wie 20 GB ab 8,99 €/Monat, 25 GB ab 11,99 €/Monat und 35 GB ab 13,59 €/Monat für die ersten 12 Monate. Danach reduziert sich das Datenvolumen um 5 GB pro Monat. Dieser Code kann mit dem Freundschaftswerbungsprogramm kombiniert werden. Mit dem Code SIM20 gibt es ebenfalls attraktive Optionen wie 15 GB ab 7,19 €/Monat, 20 GB ab 9,59 €/Monat und 30 GB ab 13,59 €/Monat für die ersten drei Monate, allerdings nicht in Kombination mit dem Freundschaftswerbungsprogramm.

Alle Tarife nutzen das 5G-Netz von Vodafone D2 und beinhalten Allnet- und SMS-Flatrates. Die Vertragslaufzeit beträgt einen Monat und die Tarife sind auch als eSIM ohne Anschlussgebühr erhältlich. Die Aktion läuft bis zum 21. August 2024.

Zu SIMon mobile →

Alternative? fraenk Mobilfunk mit anderer Datenvolumen-Aufteilung, dafür im Telekom-Netz.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->