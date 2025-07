Skoda Elroq: Datum für das neue Elektroauto steht

Skoda hat mit dem Enyaq eines der besten und auch beliebtesten MEB-Modelle in der Volkswagen AG auf den Markt gebracht, seit dem aber nicht nachgelegt. Es bliebt bei einem Elektroauto. In diesem Jahr folgt dann endlich das zweite Modell.

Skoda Elroq wird im Herbst gezeigt

Der Skoda Elroq steht an und wir haben vor ein paar Tagen schon neue Bilder des Elektroautos gesehen, leider nur getarnt. Es gab aber einen guten Grund dafür, da Skoda einige Medien zu einer Testfahrt des Elroq in der Vorserie eingeladen hat.

Neue Details? Es wird ein 4,49 Meter langer SUV, den Akku startet bei 52 kWh, wie der VW ID.3 (es werden also auch noch 59 kWh und 79 kWh angeboten), die Basis startet bei 125 kW (170 PS) und wer mehr will, der blickt auf bis zu 210 kW (286 PS). Skoda packt also die bekannte Leistung des VW ID.3 GTX in den Elroq 85.

Geladen wird mit bis zu 175 kW (bzw. 125 und 135 kW bei den kleineren Akkus) und bei 180 km/h ist Schluss (bzw. 160 km/h bei den kleineren Akkus). Bis zu 560 km sind mit dem Skoda Elroq möglich, aber da wird man ein paar Euro extra zahlen.

Die Basis soll bereits bei unter 35.000 Euro starten und die Ankündigung des Elroq ist laut Skoda für den 3. Oktober vorgesehen. In Deutschland geht man übrigens von fast 30.000 Einheiten des Skoda Elroq im kommenden Jahr in Deutschland aus.

Skoda Elroq kommt mit zwei Motoren

Besonderheit? Es gibt im 85er also den Motor des VW ID.3 GTX, aber den VW ID.3 GTX gibt es auch noch mit 240 kW (326 PS) als Performance-Version. Den Skoda Elroq gibt es hingegen als Skoda Elroq 85X mit 220 kW (300 PS) und Dual-Motor.

Bei der Länge bewegt er sich zwischen den kleineren Modellen und den SUVs in der Volkswagen AG, es reicht aber wohl für zwei Elektromotoren aus. Den Skoda Enyaq gibt es auch noch mit 250 kW (340 PS) als RS-Version, diese wurde noch nicht für den Elroq bestätigt, könnte mit dieser Basis aber auch noch kommen.

