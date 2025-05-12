Skoda Enyaq RS: Das ist die neue Top-Version

Skoda legte den Enyaq für 2025 neu auf und spendierte dem Elektroauto eine neue Optik. Jetzt folgt wie angekündigt die RS-Version mit der neuen Optik, die es, wie beim alten Modell, als normalen Enyaq mit Kombi-Optik oder auch als Coupé gibt.

Überraschungen? Absolut keine, man bedient sich bei Skoda natürlich im 0815-MEB-Baukasten der Volkswagen Group und liefert 250 kW bzw. 340 PS. Eine etwas sportlichere Optik und ein Sportfahrwerk runden das neue Paket des Enyaq RS ab.

Interessant ist, dass der Enyaq RS mit 185 kW etwas schneller lädt, mit 546 km sinkt die Reichweite aber auch ein kleines bisschen, da es eben mehr Leistung für die Top-Version gibt. Fehlt nur noch der Preis? Diesen verrät Skoda leider nicht.

Das ist selten ein gutes Zeichen, die 6 dürfte also wieder vorne stehen und man wird rund 65.000 Euro für das volle Erlebnis hinlegen müssen. Für 5,4 Sekunden im Elektro-Zeitalter maximal okay, einige Konkurrenten bieten da schon deutlich mehr.

Ich bin mal gespannt, ob mit dem umfangreichen Update der MEB-Plattform, das dann ab 2026 startet, auch mal mehr Power in die Performance-Modelle kommt. Es „reicht aus“, ja, aber für diese Preisklasse ist da doch eben noch Luft nach oben.