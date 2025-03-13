Mobilität

Skoda Octavia wird elektrisch und ein großer Schritt in die Zukunft

Skoda änderte letztes Jahr den Plan für den elektrischen Octavia und strich das Elektroauto vorerst aus dem kurzfristigen Lineup. Ein Pendant zum VW ID.7, der die bekannte MEB-Plattform des Konzerns nutzt, wird es bei Skoda doch nicht geben.

Skoda Octavia: Elektro-Konzept im September

Der elektrische Octavia kommt aber, nur etwas später, vermutlich gegen 2028. Er nutzt nämlich die neue SSP-Plattform und wird dann parallel zum elektrischen VW Golf 9 erscheinen. Auf der IAA im September bekommen wir eine erste Preview.

Klaus Zellmer, Chef der VW-Marke, hat heute bestätigt, dass wir unter anderem das Design des neuen Octavia auf der IAA 2025 in München sehen werden. Es soll auch erste technische Details zum Konzeptauto geben, was eine auch Frage aufwirft.

Verrät die Volkswagen AG im September allgemein die ersten Details zur neuen SSP-Plattform? Gibt es womöglich auch eine Preview für den Elektro-Golf? Oder darf Skoda den Anfang machen? Es verspricht eine spannende IAA zu werden.

