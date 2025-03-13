Skoda überrascht mit neuem Elektroauto-Teaser

Im Rahmen der Geschäftszahlen, die bei Skoda durchaus gut aussehen, was nicht auf alle VW-Marken derzeit zutrifft, gab es am Ende auch noch ein kleines „One more thing“, denn man hat ein ganz neues Elektroauto der Marke angekündigt.

Das neue Elektroauto ist ein großer SUV, der wohl sowas wie der elektrische Kodiaq für die Zukunft von Skoda sein wird. Bis zu sieben Personen können darin sitzen und es handelt sich um die Serienversion des Vision 7S, die 2022 gezeigt wurde.