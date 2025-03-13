Mobilität

Skoda überrascht mit neuem Elektroauto-Teaser

Skoda Kodiaq Elektro 2026 Teaser Heck

Im Rahmen der Geschäftszahlen, die bei Skoda durchaus gut aussehen, was nicht auf alle VW-Marken derzeit zutrifft, gab es am Ende auch noch ein kleines „One more thing“, denn man hat ein ganz neues Elektroauto der Marke angekündigt.

Das neue Elektroauto ist ein großer SUV, der wohl sowas wie der elektrische Kodiaq für die Zukunft von Skoda sein wird. Bis zu sieben Personen können darin sitzen und es handelt sich um die Serienversion des Vision 7S, die 2022 gezeigt wurde.

Skoda Kodiaq Elektro 2026 Teaser Front

Porsche Mission R Header

Porsche verschiebt zwei neue Elektroautos

Der Porsche „K1“ sollte das neue Vorzeigemodell der Marke werden, ein neuer und großer Elektro-SUV, der sich noch über dem…

13. März 2025 | Jetzt lesen →

