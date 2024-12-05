Sky Deutschland: Bundesliga bleibt bis 2029

Dienste

Sky Deutschland hat heute bekannt gegeben, dass man „bis 2029 das Zuhause der Bundesliga und der 2. Bundesliga“ bleibt. Allerdings mit dem Zusatz, dass nur 80 Prozent der Spiele exklusiv bei Sky Sport zu sehen sind. Ganz konkret heißt es:

In den Spielzeiten 2025/26 bis 2028/2029 bleibt Sky der Hauptpartner der Bundesliga und überträgt 538 der 617 Einzelspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga live, 496 davon exklusiv.

Man bezeichnet sich als das „Herz der Bundesliga“ und zeigt mehr UHD-Spiele und es sind „innovative Formate“ geplant. Dieser Schritt ist für Sky wichtig, vielleicht sogar überlebensnotwendig, denn nach 2025 könnte es für Sky sehr hart werden.

Wenn ich an Sky denke, dann an die Bundesliga und an HBO. Doch Max kommt 2026 nach Deutschland und damit dürften viele hochkarätige Serien verschwinden. Mal schauen, ob es der Sport rettet oder ob ein Verkauf doch noch eine Option ist.

