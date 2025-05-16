Unterhaltung

Sky und WOW mit neuen Inhalten: Die Highlights im Juni 2025

Der Monat neigt sich so langsam aber sicher dem Ende und das bedeutet, dass wir uns mit den Highlights für April 2025 beschäftigen. Bei den monatlichen Inhalten der Streamingdienste gibt es heute die bekannten Highlights von Sky und WOW.

Es ist gar kein so schlechter Monat, wir werden auf jeden Fall mal Wicked näher anschauen und mich interessiert eigentlich Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim, auch wenn die Bewerungen des Films ja leider nicht ganz so gut sind.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

  • Family Law S4 (2.6.)
  • Star Trek: Discovery S1 und S2 (2.6., 23.6.)
  • Dem Killer entkommen S1 (4.6.)
  • Love Scam – Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs (5.6.)
  • Windsor Castle S1 (5.6.)
  • Der Yoga-Kult: Manipulation und Missbrauch S1 (6.6.)
  • Manhunt: Die Jagd nach dem Fuchs S1 (10.6.)
  • Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life (11.6.)
  • The Killer Nurse: Der Todesengel von Grantham S1 (12.6.)
  • Pete Rose: Eine Baseball-Legende packt aus S1 (13.6.)
  • Elsbeth S2 (14.6.)
  • Titans of Defense S1 (17.6.)
  • O.J. Simpson: Amerikas spektakulärster Mordprozess S1 (19.6.)
  • Murder by Medic – Tödliche Behandlung S1 (23.6.)
  • The Gilded Age S3 (23.6.)
  • Tayrona – Kolumbiens Naturparadies S1 (24.6.)
  • Animal Park: Zoo-Geschichten aus Longleat S21 (25.6.)
  • Sins Of The Father: The Green River Killer (26.6.)
  • David Frost vs. S1 (27.6.)

Filme

  • Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim (5.6.)
  • Die Schule der magischen Tiere 3 (13.6.)
  • City of Darkness (14.6.)
  • Konklave (20.6.)
  • Anora (21.6.)
  • A Different Man (26.6.)
  • Wicked (27.6)
  • Mafia Mamma (28.6)

Hier könnt ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen →

  1. Mul 👋
    sagt am

    „Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen…“ und es kostet 5€ extra, HD ZU SEHEN. Es gibt nicht mal 4K, da lädt man das Zeug doch gerne wo anders runter. ;)

    Antworten

