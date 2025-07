Smart #1 wird günstiger: Preis für die neue Basis in Deutschland

Wir haben vor ein paar Wochen erfahren, dass Smart das Portfolio des Smart #1 ausbaut, denn mit dem Pure und Pure+ haben wir neue Basisversionen gesehen.

Was dort allerdings noch fehlte, waren Preise. Diese hat man jetzt nachgereicht, der Smart #1 Pure startet in Deutschland bei 34.990 Euro und der Smart #1 Pure+ wird 39.990 Euro kosten. Die Plus-Version hat übrigens einen größeren Akku mit 66 kWh und kommt somit auf 410 km, der Pure kommt mit 49 kWh auf nur 310 km.

Schwierig. 310 km sind im Alltag bekanntlich weniger, im Winter wird man da schon in Richtung 200 km wandern, was für ein Auto, welches mit Extras über 35.000 Euro kosten wird, gar nicht so attraktiv ist. Das ist eine Reichweite, die ich von der neuen Klasse für unter 30.000 Euro oder 25.000 Euro erwarte, aber nicht hier.

Ab dem 2. Juli können die neuen Pure-Modelle des Smart #1 bestellt werden und ich bin mal gespannt, wie sie ankommen und ob die Pure-Reihe beim Smart #3 folgt.

