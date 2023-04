Smart Home: IKEA will smarte Rollos schon bald neu auflegen

IKEA verkauft mit FYRTUR und KADRILJ zwei smarte Rollos, allerdings befinden sich diese im Abverkauf und man findet den Hinweis „Letzte Chance! Nur noch kurze Zeit erhältlich.“ auf der Webseite. Doch wie geht es in diesem Bereich weiter?

IKEA kündigt neue und smarte Rollos an

Im Geschäftsjahr 2024 möchte IKEA neue Modelle auf den Markt bringen, das hat man auf Nachfrage von SmartApfel verraten. Beide Modelle sollen einen Nachfolger erhalten, der etwas mehr Funktionen bekommt und technisch aktualisiert wird.

Details zu den neuen Rollos wollte IKEA noch nicht nennen, allerdings könnte schon diese Aussage dafür sorgen, dass viele mit dem Kauf warten. Ich nutze übrigens den IKEA Fyrtur seit 2020 im Büro und bin gespannt, was die neue Version kann.

Und noch ein Hinweis: Ein Geschäftsjahr endet bei IKEA im August, somit beginnt das Geschäftsjahr 2024 am 1. September. Die neuen und smarten Rollos dürften also noch in diesem Jahr kommen – vermutlich zum Weihnachtsgeschäft 2023.

Roborock schickt zwei neue Saugroboter der S8-Reihe ins Rennen Roborock verkauft den Roborock S8 schon seit einigen Wochen, allerdings muss man bisher auf eine Dockingstation verzichten. Diese wird jetzt nachgereicht und wie beim Vorgänger gibt es hier zwei Modelle: […]19. April 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->