Smartes tanken: PACE Telematics durchbricht 10.000er-Marke

PACE Telematics, ein Anbieter von Mobile Payment Lösungen im europäischen Tankstellenmarkt, hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: An über 10.000 Tankstellen in 15 europäischen Ländern ist mobiles Bezahlen möglich.

Zu den Partnern zählen namhafte Marken wie Esso, JET, OMV, bft oder TAMOIL. Dieser Erfolg macht PACE zum Marktführer in Europa, was die Akzeptanzpunkte angeht. Viele (neue) Kunden lockt man vermutlich auch mit dem guten Spritpreisvergleich in die PACE Drive-App.

Die Connected Fueling-Plattform von PACE bietet Tankstellenbetreibern und anderen Partnern zahlreiche Features, darunter digitale Quittungen und beschleunigte Zahlungen. Die Anbindung an die Plattform ist technisch unproblematisch, da die PACE-Schnittstelle „Open Fueling Site Connect“ eine schnelle Integration ermöglicht. Zukünftige Erweiterungen des Angebots umfassen auch die mobile Bezahlung von Autowäschen.

Immer mehr Konsumenten nutzen Smartphones, Wearables oder neuerdings auch In-Car-Applikationen zum Bezahlen. Der „Visa Payment Monitor“ 2023 zeigt, dass fast jeder Vierte in Deutschland mobil bezahlt – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu vor vier Jahren. Norwegen, Dänemark und Luxemburg sind übrigens die europäischen Spitzenreiter bei der Nutzung mobiler Bezahltechnologien.