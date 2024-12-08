Smartphone-Markt überrascht 2024 mit recht starkem Wachstum

Früher war Wachstum, und teilweise auch ein sehr starkes Wachstum, bei den Smartphones vollkommen normal. Doch seit ein paar Jahren stagniert dieser Markt und es ging sogar wieder bergab. Der Smartphone-Markt war lange Zeit gesättigt.

In diesem Jahr ist laut IDC aber mal wieder Wachstum möglich, und mit 6,2 Prozent auch gar nicht mal so wenig. Doch nicht nur das, bei IDC geht man sogar derzeit davon aus, dass wir jetzt wieder ein paar Jahre auf ein solides Wachstum blicken.

Wobei iOS in diesem Jahr laut IDC stagniert, das starke Wachstum kommt vor allem von Android und von den Entwicklungsländern und China, so die Analyse. Bei iOS soll es erst ab 2025 wieder besser werden, aber sowas ist immer schwer zu sagen.

Der Fokus der Hersteller und Netzbetreiber ist sehr stark auf KI gewandert, was ihr mit Sicherheit auch schon mitbekommen habt, da merkt die Quelle aber auch an, dass eine Prognose schwierig ist. Es kann sein, dass die neuen KI-Funktionen die Nachfrage nicht so stark (positiv) beeinflussen, wie sich das viele derzeit erhoffen.