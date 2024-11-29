Zurück zu den Wurzeln: Android soll Konkurrenz bekommen

Hugo Barra könnte einigen von euch ein Begriff sein, denn er war vor allem in der Anfangszeit das Gesicht und der Sprecher für Android bei Google. Später sammelte er noch Erfahrung bei Xiaomi und Meta, jetzt geht er die Sache jedoch selbst an.

Er hat ein neues Unternehmen namens „/dev/agents“ gegründet, welches zu den Wurzeln von Android zurückkehren soll. Die Idee ist „ein neues Betriebssystem für Menschen und KI-Agenten“. Chef wird David Singleton, der über ein Jahrzehnt bei Google an Android arbeitete. Details zum Projekt gibt es bisher allerdings keine.

Das Team hat sich aber gerade erst gefunden und sucht jetzt Verstärkung, es wird sicher ein paar Jahre dauern, bis wir ein finales Produkt von „/dev/agents“ sehen.

Die Vision ist, dass man Privatsphäre neu denkt, die Benutzeroberfläche anders angeht und eine Basis entwickelt, die vor allem auf KI-Agenten und diverse Geräte ausgelegt ist. Schauen wir mal, es sind zwar namhafte Personen beteiligt, aber es gibt viele Start-ups, die genau das auch versuchen (und teilweise gescheitert sind).