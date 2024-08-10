So viel Zeit verbringen Kinder täglich am Smartphone

Der Umgang mit digitalen Medien ist für Kinder und Jugendliche in Deutschland alltäglich. Eine repräsentative Studie des Digitalverbands Bitkom zeigt, dass 92 Prozent der 6- bis 18-Jährigen das Internet nutzen. 85 Prozent dieser Altersgruppe nutzen gelegentlich ein Smartphone und verbringen durchschnittlich zwei Stunden täglich damit. 93 Prozent der Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren nutzen soziale Netzwerke und sind dort täglich rund 95 Minuten aktiv.

Mit zunehmendem Alter steigt die Smartphone-Nutzung stark an: Kinder zwischen 6 und 9 Jahren verbringen rund 37 Minuten täglich mit dem Smartphone, bei den 10- bis 12-Jährigen sind es bereits 107 Minuten. Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren nutzen ihr Smartphone durchschnittlich zweieinhalb Stunden täglich, bei den 16- bis 18-Jährigen sind es sogar mehr als drei Stunden (201 Minuten).

Fast zwei Drittel (64 Prozent) der 6- bis 9-Jährigen nutzen bereits gelegentlich ein Smartphone. Bei den 10- bis 12-Jährigen liegt die Nutzungsquote bei 88 Prozent, bei den 13- bis 15-Jährigen bei 97 Prozent und bei den 16- bis 18-Jährigen bei 98 Prozent.

Textnachrichten und Musikhören dominieren die Nutzung

Die Hauptaktivitäten mit dem Smartphone sind das Versenden von Textnachrichten (90 Prozent) und das Hören von Musik, Hörspielen oder Podcasts (89 Prozent). 82 Prozent der Kinder und Jugendlichen nehmen Fotos oder Videos auf, 81 Prozent spielen damit, 80 Prozent versenden Sprachnachrichten und 79 Prozent telefonieren.

71 Prozent nutzen das Smartphone für soziale Netzwerke, 53 Prozent für die Navigation und 51 Prozent für Lernprogramme. 49 Prozent schauen Videos, Filme oder Serien und 35 Prozent lesen Nachrichten.

Ein Drittel der Jugendlichen kann sich ein Leben ohne soziale Medien nicht vorstellen. 93 Prozent der 10- bis 18-Jährigen nutzen soziale Netzwerke, wobei YouTube mit 87 Prozent am beliebtesten ist, gefolgt von Instagram und Snapchat mit jeweils 53 Prozent und TikTok mit 51 Prozent.

83 Prozent der Social-Media-Nutzer sind täglich aktiv, ab 14 Jahren sind es sogar 94 Prozent. Die tägliche Nutzungsdauer variiert: 10- bis 11-Jährige verbringen durchschnittlich 51 Minuten in sozialen Netzwerken, 12- bis 13-Jährige 59 Minuten, 14- bis 15-Jährige 99 Minuten und 16- bis 18-Jährige 134 Minuten.

Kinder und Jugendliche sind sich der Bedeutung der Privatsphäre bewusst: 76 Prozent der 10- bis 18-Jährigen wissen, wie man die Privatsphäre-Einstellungen anpasst, und 72 Prozent haben dies bereits getan. 14 Prozent wissen, dass es diese Einstellungen gibt, haben sie aber noch nicht angepasst. Nur 5 Prozent der Kinder und Jugendlichen wissen nichts davon.

Das Internet ist für die meisten Kinder und Jugendlichen unverzichtbar: 92 Prozent der 6- bis 18-Jährigen nutzen es. 52 Prozent der über 10-Jährigen finden, dass das Leben ohne Internet langweilig wäre. 57 Prozent der Kinder und Jugendlichen können sich ein Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen.

Mit zunehmendem Alter nimmt die Selbstständigkeit im Netz zu und die Nutzung von Jugendschutzeinstellungen ab. Bei den 6- bis 9-Jährigen haben 65 Prozent der Eltern Jugendschutzeinstellungen aktiviert, bei den 10- bis 12-Jährigen sind es 76 Prozent, bei den 16- bis 18-Jährigen nur noch 18 Prozent.

Kinder und Jugendliche sind online auch mit negativen Inhalten konfrontiert: 39 Prozent der über 10-Jährigen haben Hasskommentare gelesen, 33 Prozent haben beängstigende Inhalte gesehen. 16 Prozent wurden online beleidigt oder gemobbt, 12 Prozent erlebten die Verbreitung von Lügen und 8 Prozent wurden bedroht. 7 Prozent sind sexuell belästigt worden. Nach negativen Erfahrungen werden die meisten Kinder und Jugendlichen aktiv: 50 Prozent sprechen mit einem Erwachsenen darüber, 44 Prozent mit Gleichaltrigen und 16 Prozent melden den Vorfall den Plattformbetreibern.