Social Media erst ab 16 Jahren? Australien macht den Anfang

In Australien ist man der Ansicht, dass soziale Medien nicht der beste Umgang für Menschen unter 16 Jahren sind und daher einen Gesetzesvorschlag eingereicht, der Plattformen wie X, Instagram oder TikTok erst ab 17 Jahren erlauben könnte.

Die Plattformen sollen dafür sorgen, dass das umgesetzt wird, wobei das sehr schwierig wird, denn viele Dienste, die sogar ab 18 Jahren sind, kann man durchaus leicht umgehen. Und das technische Wissen haben viele Kinder vor 16 Jahren.

In Australien sieht die Regierung die Social Media als „Geißel“ und ist der Meinung, dass „soziale Medien sozialen Schaden anrichten“. Auf eine Ebene mit Alkohol und Rauchen stellt man es aber nicht, denn dazu muss man dort sogar 18 Jahre alt sein.