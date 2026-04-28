Erstes ChatGPT-Smartphone für 2028 geplant

OpenAI hat Interesse an Hardware entdeckt und wird kommendes Jahr erstmals eigene Produkte auf den Markt bringen. Das ist offiziell, dafür hat man sich sogar Jony Ive geschnappt, konkrete Produkte wurden bis heute noch nicht gezeigt.

Smartphone von OpenAI in Entwicklung

Doch man plant nicht nur Speaker und Wearables, angeblich möchte OpenAI auch ein eigenes Smartphone auf den Markt bringen, so Ming-Chi Kuo. Verträge mit Partnern wie Qualcomm werden ausgehandelt, das Ziel sei wohl schon 2028.

Dieser Schritt kommt nicht überraschend, immerhin ist OpenAI bei ChatGPT abhängig von den Herstellern, wie Google, Apple oder Samsung, und mit einem eigenen Smartphone könnte man das Betriebssystem selbst in die Hand nehmen.

Die Frage ist nur, ob das gelingt, denn es gab schon viele Anbieter, die so eine Idee hatten, wie Microsoft oder Meta, und damit scheiterten. Der Smartphone-Markt ist hart umkämpft und ich weiß nicht, ob ein KI-Dienst für viele ein Argument ist.

Sollte OpenAI bei Leistung, Effizienz, Kamera und Co. abliefern und preislich auch noch attraktiv sein, dann kann das zwar klappen, aber ich bezweifle es. Basis, auch wenn es die Quelle nicht sagt, dürfte Android (Open Source) sein und das wird man dann sicher entsprechend anpassen. Von offizieller Seite gibt es kein Statement.

Funfact: Sollte es stimmen, dann würde Jony Ive nach vielen Jahre mal wieder ein Smartphone entwerfen und erstmals ein Smartphone, was nicht von Apple stammt.