Wearables

So sieht die smarte Brille von Samsung aus

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Meta hat den Trend für smarte Brillen final ausgelöst und pusht diese Kategorie selbst sehr intensiv. In diesem und vor allem nächsten Jahr werden wir sehr viele Alternativen sehen und Samsung plant ebenfalls eine smarte Brille für die Zukunft.

Diese dürfte bald gezeigt werden, womöglich ja sogar im Mai auf der Google I/O, da man eng mit Google arbeitet und Android als Basis nutzen wird. Dank OnLeaks und Android Headlines haben wir jetzt sogar schon die ersten Renderbilder der Brille.

Wir sehen also eine Sonnenbrille, vermutlich wird man sie aber auch als normale Brille konfigurieren können, und es gibt zwei Kameras, aber noch kein Display, eine solche Brille dürfte folgen. Technische Details zur Brille nennt die Quelle noch nicht.

Android XR, wie die Basis für diese Brillen heißen wird, dürfte ein großes Thema auf dem Event von Google am 19. Mai sein, eine eigene Pixel-Brille kommt aber wohl noch nicht. Mal schauen, ob Apple seine Brille auch im Sommer vorstellen wird.

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