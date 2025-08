Sonos bessert mal wieder bei der App nach

Die neue Sonos-App, welche das Unternehmen in eine Krise brachte, bleibt, das ist mittlerweile klar. Aber sie wird besser und soll bis Ende des Jahres einen passablen Zustand erreicht haben. Heute gab es mal wieder ein größeres App-Update.

Mit dem Launch der zwei neuen Produkte (Arc Ultra und Sub 4) hat Sonos wieder ein Update parat, die Android-App liegt jetzt in Version 80.11.32 und die iOS-App in Version 80.11.38 vor. Die neuen Produkte werden damit ebenfalls unterstützt.

Sonos-App: Das hat sich geändert

Unterstützung für die neue Arc Ultra Soundbar und Sub 4

Verbesserungen der Musikbibliothek

Optimierungen bei der Produkteinrichtung

Verbesserte Leistung beim Durchsuchen von Inhalten in „Home“ und „Browse“ auf Android

Verbesserungen bei der Unterstützung von Mehr-Systemen auf iOS

Korrekturen in den Einstellungen, u.a. bei Bluetooth-Anzeige, EQ und Sub-Verbindung auf iOS

Die Möglichkeit, System-Updates auf iOS zu planen

Fortlaufende Verbesserungen für VoiceOver auf iOS (erfordert ein Player-Update – 81.1-58074 oder höher)

