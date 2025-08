Sonos: Die neue App bleibt, wird aber besser

Sonos veröffentlichte vor ein paar Monaten eine ganz neue App und bekam recht viel Kritik dafür. Nicht nur die neue Optik und der Aufbau wurden kritisiert, die App wurde auch schnell zusammengebastelt und es fehlten zum Start viele Funktionen.

Diese Kritik kam bei Sonos an und man äußerte sich bereits dazu, diese Woche hat sich der Chef noch einmal persönlich in einem Brief gemeldet. Sonos tut es leid und es gibt eine neue Roadmap, die zeigt, was man bis Oktober bei der App verbessert.

Bis Herbst soll also alles funktionieren, aber Sonos macht auch klar, dass die neue App bleibt und es kein Comeback der alten App gibt. Die Bewertungen der Sonos-App befinden sich aber seit der neuen Version im Sinkflug und ich könnte mir gut vorstellen, dass einige überlegen, ob sie nach so einem Schritt bei Sonos bleiben.

Ich persönlich finde den Aufbau der neuen App auch nicht optimal, aber ich bin zum Glück nicht oft in der App unterwegs und nutze die Hardware meist anders.

Roadmap der Sonos-App

Juli und August:

Verbesserung der Stabilität beim Hinzufügen neuer Produkte

Implementierung der Konfiguration der Musikbibliothek, Durchsuchen, Suchen und Abspielen

August und September:

Verbesserung der Reaktionsfähigkeit der Lautstärke

Verbesserungen der Benutzeroberfläche aufgrund von Kundenfeedback

Verbesserung der allgemeinen Systemstabilität und Fehlerbehandlung

September:

Verbesserung der Konsistenz und Zuverlässigkeit der Alarme

September und Oktober:

Wiederherstellung des Bearbeitungsmodus für Playlists und die Warteschlange

Verbesserung der Funktionalität in den Einstellungen

