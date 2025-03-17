Dienste

Sonos: Ein Update zum Stand der App

Sonos Era 100 Detail

Das große App-Update von Sonos steuert auf das einjährige Jubiläum zu, welches man mit Sicherheit nicht feiern wird, denn es stürzte das Unternehmen in eine Krise und man arbeitet bei Sonos bis heute daran, um sich von diesen Folgen zu erholen.

Jetzt hat sich Chief Innovation Officer Nick Millington zu Wort gemeldet und erneut betont, dass man „jede noch so kleine Beschwerde“ ernst nimmt und weiterhin an einer besseren App arbeitet. Man möchte die Lücke zwischen der alten und neuen App schließen und den Nutzern hier das mehr oder weniger gleiche Erlebnis bieten.

Doch bis heute ist man noch ein gutes Stück davon entfernt, das weiß auch der CIO, der mehrere Funktionen aufzählt, die weiterhin nicht in der App zu finden sind. Das Team sei „100 Prozent“ darauf fokussiert, dass die Sonos-App wieder gut wird.

Mittlerweile hat die Krise übrigens auch ernste Folgen für die Produkte, denn eine ganz neue Produktkategorie wurde letzte Woche auf Eis gelegt. Es wird ein sehr spannendes Jahr für die Marke, welches man sich vor einem Jahr mit Sicherheit noch anders vorgestellt hat. Schade, denn die aktuellen Sonos-Produkte sind gut.

Sonos-App: Das steht noch auf der Liste

  • Erstellen und Bearbeiten von Sonos-Playlists
  • Verbesserung der Startzeit der App, damit Sie schneller zu Ihrer Musik gelangen
  • Für Benutzer von gerippten und gekauften Musikbibliotheken ist es jetzt wieder möglich, ganze Musikordner in einem Arbeitsgang in die Warteschlange zu stellen und schneller durch große Listen zu blättern
  • Weitere Verbesserungen bei der Lautstärke und der allgemeinen Reaktionsfähigkeit des Systems
  1. Andreas 👋
    sagt am

    nach meiner Meinung wird die App erst wieder gut wenn lokal gespeicherte Inhalte auf meinem Handy wieder direkt abgespielt werden können.

    1. Stefan K. 💎
      sagt am zu Andreas ⇡

      Same here, das vermisse ich doch sehr stark.

