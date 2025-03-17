Sonos: Ein Update zum Stand der App

Das große App-Update von Sonos steuert auf das einjährige Jubiläum zu, welches man mit Sicherheit nicht feiern wird, denn es stürzte das Unternehmen in eine Krise und man arbeitet bei Sonos bis heute daran, um sich von diesen Folgen zu erholen.

Jetzt hat sich Chief Innovation Officer Nick Millington zu Wort gemeldet und erneut betont, dass man „jede noch so kleine Beschwerde“ ernst nimmt und weiterhin an einer besseren App arbeitet. Man möchte die Lücke zwischen der alten und neuen App schließen und den Nutzern hier das mehr oder weniger gleiche Erlebnis bieten.

Doch bis heute ist man noch ein gutes Stück davon entfernt, das weiß auch der CIO, der mehrere Funktionen aufzählt, die weiterhin nicht in der App zu finden sind. Das Team sei „100 Prozent“ darauf fokussiert, dass die Sonos-App wieder gut wird.

Mittlerweile hat die Krise übrigens auch ernste Folgen für die Produkte, denn eine ganz neue Produktkategorie wurde letzte Woche auf Eis gelegt. Es wird ein sehr spannendes Jahr für die Marke, welches man sich vor einem Jahr mit Sicherheit noch anders vorgestellt hat. Schade, denn die aktuellen Sonos-Produkte sind gut.

Sonos-App: Das steht noch auf der Liste