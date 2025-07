Sonos plant wohl eine neue Flaggschiff-Soundbar

Sonos arbeitet an einer neuen Soundbar, welche die Sonos Arc ablösen und sich sogar noch über dieser einordnen könnte. Ein Release ist derzeit für 2024 auf dem Plan, es wäre aber nicht ausgeschlossen, dass die Soundbar erst 2025 kommt.

Sonos: Der Arc-Nachfolger wird teurer

Wie der bei Sonos stets gut informierte Chris Welch von The Verge berichtet, läuft im Moment ein Beta-Test für die neue Soundbar von Sonos, bei der man wohl einen Preis von 1.200 Dollar anpeilt. Das könnten 1.200 bis 1.300 Euro bei uns werden.

Die Sonos Arc liegt preislich bei 999 Euro und wird von vielen als teuer bezeichnet, da wird es also spannend, wie gut die neue Technik, die intern wohl komplett von Sonos überarbeitet wurde, wirklich ist. Ob Kunden den Preisaufschlag bezahlen?

Sonos: Ganz neue Technik von Mayht

Einen Namen gibt es noch nicht, der interne Codename lautet „Lasso“ und Sonos hat Technik von Mayht verbaut, einem Start-up, welches man 2022 übernahm und sich darauf spezialisierte, dass man besseren Sound ohne mehr Volumen erhält.

Die neue Flaggschiff-Soundbar von Sonos könnte also so groß wie die Arc oder vielleicht auch etwas kompakter werden, aber besser klingen. Der Fokus liegt laut Quelle auf einem besonders guten Bass, ein Sub wird damit wohl überflüssig sein.

Klingt gut, ich bin ein Fan der Sonos Arc und nutze sie selbst, siehe Bild ganz oben. Der Sound ist allerdings jetzt noch sehr gut, ich bin mal gespannt, ob man wirklich einen signifikanten Unterschied hört, der einen Aufpreis bei Sonos rechtfertigt.

