Sonos stellt sich für die Zukunft neu auf

Der Umbau von Sonos geht weiter und das angeschlagene Unternehmen stellt sich nach dem App-Fiasko, welches noch nicht ganz beseitigt ist, neu auf. Diese Woche hat man eine in der Branche äußerst bekannte Person in den Vorstand geholt.

Hugo Barra soll Sonos dabei helfen, dass man in Zukunft wieder besser aufgestellt ist. Er war bis 2013 bei Google für den Aufschwung von Android verantwortlich und sorgte in den Jahren danach für Wachstum bei Xiaomi und später auch bei Meta.

Setzt Sonos jetzt mehr auf KI?

Seit letztem Jahr arbeitet er an einem „neuen Betriebssystem für Menschen und KI-Agenten“, er hat also bis heute ein gutes Gespür für Trends in der Branche. Es wäre durchaus möglich, dass Sonos vielleicht auch mehr auf KI bei den Speakern setzt.

Es wird noch eine Weile dauern, bis Sonos die App-Krise bewältigt hat und sich die neuen Personalien vertraut mit der Roadmap gemacht und einen Einfluss auf diese haben. 2025 könnte also weiterhin ein schwieriges Jahr für Sonos als Marke sein.

Vor ein paar Wochen wurde übrigens auch bekannt, dass Sonos eine komplett neue Produktkategorie eingestellt hat, die ganzen Veränderungen haben also bereits ernste Folgen. Der richtige Neustart von Sonos dürfte jedoch erst 2026 losgehen.

-->